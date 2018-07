Onlinevakantieboeker beter beschermd

maandag 2 juli 2018 , 10:36

DEN HAAG (ANP ) - Mensen die online hun vakantie boeken zijn voortaan in meer gevallen beschermd tegen een faillissement van hun reisaanbieder. Bij pakketreizen was je altijd al beschermd tegen zo'n bankroet, maar met ingang van 1 juli gaat dit ook op als je zelf je eigen reispakket samenstelt.

Het gaat om een vernieuwde Europese regeling. De ANWB, reisbrancheorganisatie ANVR en de Consumentenbond maakten zich er eerder al hard voor dat Brussel de regels zou aanpassen aan het digitale tijdperk.

Vaak wordt in een onlineboeking bij een partij niet alleen een vlucht maar ook een accommodatie of een huurauto meegenomen. Belangrijk uitgangspunt is dat een consument die op één website of op gekoppelde websites verschillende reisonderdelen kiest, kan profiteren van de rechten van een pakketreis, reageert de ANWB.

In Nederland is het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om hier toezicht op te houden. Reisaanbieders kunnen zelf kiezen hoe zij hun garantiestelling regelen. Dit kan bijvoorbeeld collectief via een reisgarantiefonds.

