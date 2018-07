Franse politica Veil bijgezet in Pantheon

zondag 1 juli 2018 , 14:16

PARIJS (ANP /RTR /DPA ) - Een jaar na haar overlijden is de voormalige Franse politica en strijdster voor vrouwenrechten Simone Veil zondag samen met haar Antoine bijgezet in het Pantheon, de civiele tempel in Parijs. President Emmanuel Macron zei dat Simone Veil een vrouw was die ,,Frankrijk groter en sterker'' heeft gemaakt.

Vele honderden mensen stonden op straat om de stoet met de doodskisten van Simone Veil en haar man te zien voorbijkomen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) repte op Twitter van ,,een terecht eerbetoon voor een indrukwekkende vrouw die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor vrouwenrechten en Europese samenwerking''.

Simone Veil stierf op 30 juni 2017 op 89-jarige leeftijd thuis in Parijs. Veil was een bekende figuur in de Franse en Europese politiek. Ze was minister van Volksgezondheid en de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement .

Zij was een belangrijk voorvechtster van vrouwenrechten. Ook was ze een van de weinige Franse joden die de deportatie naar Auschwitz overleefde.

