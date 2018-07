Oostenrijk komende half jaar voorzitter EU

zondag 1 juli 2018 , 0:01

BRUSSEL (ANP ) - Oostenrijk is de komende zes maanden voorzitter van de EU. Het is de derde keer dat het in 1995 toegetreden land die positie bekleedt. Migratie en asiel zullen belangrijke thema’s zijn.

Een tijdelijke EU-voorzitter kan de agenda van ministerraden bepalen en wordt geacht een bemiddelende rol te spelen tussen de lidstaten. Oostenrijk neemt de voorzittershamer over van Bulgarije.

Bondskanselier Sebastian Kurz van de conservatieve Österreichische Volkspartei (ÖVP) belooft een neutrale rol als bruggenbouwer te vervullen. De prioriteiten van de 31-jarige minister-president zijn veiligheid, de strijd tegen illegale migratie, stabiliteit rond Europa en het verbeteren van de concurrentiekracht van de EU door digitalisering. Het motto is ,,een Europa dat beschermt’’.

Premier Mark Rutte woonde op 1 januari op uitnodiging van Kurz in Wenen het traditionele Nieuwjaarsconcert bij. Rutte zei toen dat ze ,,wat Europa betreft op veel punten op één lijn zitten’’. Beiden vinden dat de EU zich moet richten op de grote onderwerpen waarvoor een gemeenschappelijke oplossing nodig is.

Kurz is echter geen voorstander van herverdeling van asielzoekers over Europa, terwijl Rutte daar wel heil in ziet. Het Oostenrijks voorzitterschap organiseert op 20 september een EU-top over migratie in Salzburg.

De ÖVP zit in een coalitie met de rechts-populistische FPÖ. Kurz onderhoudt nauwe banden met de Hongaarse premier Viktor Orbán en wil ook dat Europa Rusland enigszins te vriend houdt.

