Meer landen akkoord met Merkel over migratie

zaterdag 30 juni 2018 , 14:13

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - Nog eens veertien Europese landen hebben aan Duitsland toegezegd om migranten sneller terug te nemen. Onder de landen zijn Nederland en kritische landen op migratiegebied als Polen, Tsjechië en Hongarije, meldt het Duitse persbureau DPA.

Het persagentschap baseert zich op een document dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gestuurd naar haar twee coalitiepartners. Met Spanje en Griekenland had Merkel al bilaterale afspraken gemaakt over het terugnemen van asielzoekers die in die landen staan geregistreerd.

De andere landen die hun ,,toezegging op politiek niveau" hebben gedaan zijn België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Litouwen, Letland, Luxemburg, Portugal en Zweden. Met Italië is geen overeenkomst bereikt.

Nederland vindt het prima om afspraken met Berlijn te maken over versnelling van het terugnemen van asielzoekers. Omgekeerd geldt namelijk ook dat migranten van wie de procedure eigenlijk in Duitsland zou moeten lopen dan sneller kunnen worden overgedragen. Dat gaat nu vaak stroperig. Volgens betrokkenen zijn er meer asielzoekers in Nederland van wie de aanvraag volgens de zogeheten Dublinverordening eigenlijk door de Duitsers zou moeten worden behandeld dan andersom.

De Duitse bondskanselier staat in eigen land onder druk vanwege een conflict met haar Beierse coalitiepartner CSU. Die heeft bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer gedreigd asielzoekers die elders in Europa staan geregistreerd bij de grens terug te sturen, wat de regering zou doen wankelen.

Van de week kwamen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen om zich te buigen over het migratievraagstuk. Daar slaagden ze er in een politiek akkoord te bereiken op een aantal punten, maar niet over het tegengaan van het gereis van asielzoekers door Europa. Zondag bespreken Seehofer en Merkel de resultaten van de Europese top.

