Noodfonds ESM inzetbaar bij probleembanken

BRUSSEL (ANP ) - De bankensector in de EU krijgt er een financieel vangnet bij. Het ESM , het EU-noodfonds dat landen als Griekenland, Ierland en Spanje op de been heeft gehouden, gaat niet alleen overheden maar zonodig ook probleembanken te hulp schieten. Dat hebben de EU-leiders op een top in Brussel bepaald.

Na afloop zei premier Rutte dat ,,het ESM heel geschikt zou zijn als vangnet voor banken, maar er kleven wel nog voorwaarden aan.'' Zo moeten banken hun voorraad niet-inbare leningen terugdringen. De noordelijke lidstaten zijn bang dat zij anders zullen opdraaien voor zwakke banken in andere landen.

De kredietlijn van het ESM komt in beeld als andere maatregelen bij probleembanken ontoereikend zijn. Eerst moeten de aandeelhouders inspringen en daarna wordt het resolutiefonds van de banken aangesproken. Dat fonds is nog in opbouw en moet eind 2023 60 miljard euro bevatten.

Voor december moet er forse vooruitgang zijn geboekt met de voltooiing van de bankenunie. Alle banken vallen uiteindelijk onder hetzelfde toezicht- en Europees depositogarantiestelsel. Over het Frans-Duitse plan voor een eurozonebegroting, waar Nederland tegen is, is niet inhoudelijk gesproken.

