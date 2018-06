Tusk: migratieakkoord nog lang geen succes

vrijdag 29 juni 2018 , 16:36

BRUSSEL (ANP ) - ,,Het is nog veel te vroeg om van een succes te spreken.'' Dat zei EU -president Donald Tusk na afloop van de top in Brussel waar regeringsleiders na een nacht onderhandelen een politiek akkoord hebben gesloten over de aanpak van migratie. Dit was het makkelijkste deel, vergeleken met het invullen van de afspraken op de grond, aldus de Pool.

Voor migranten die over zee arriveren worden in het zuiden van Europa opvangcentra gebouwd. Dat gaat op basis van vrijwilligheid, bevestigde Tusk. Dat geldt ook voor de vervolgstap: het opnemen door lidstaten van migranten van wie is vastgesteld dat ze in Europa mogen blijven.

Tusks idee voor opvangcentra buiten de EU wordt uitgewerkt. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat dat alleen kan als (Afrikaanse) landen ermee akkoord gaan en de VN erbij is betrokken. Zij had het over ,,een stap in de goede richting''.

,,Het is nog altijd zeer controversieel, maar ik heb eenheid en vastbeslotenheid gezien'', aldus Tusk, die sprak van ,,een soort doorbraak''. Hij is ervan overtuigd dat dergelijke centra het nuttigste instrument zijn om het ,,businessmodel van mensensmokkelaars'' te breken.

Vandaag kunnen we echt praten over een effectieve controle van onze buitengrenzen, vervolgde Tusk. Niet alleen de Libische kustwacht krijgt meer ondersteuning, er was ook ruime steun voor het plan om de Europese grens- en kustwacht de komende twee jaar uit te breiden van de 1300 nu naar 10.000 man.

Tusk benadrukte dat de top een duidelijke boodschap stuurt aan schepen, ook van reddingsorganisaties, om zich te houden aan de wet en de Libische kustwacht niet te hinderen.

