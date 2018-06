Salvini tevreden over migratie-akkoord

vrijdag 29 juni 2018 , 14:20

Bron: © Liesbeth Weijs

ROME (ANP /RTR ) - De rechts-populistische Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini , heeft vrijdag gezegd dat hij blij is met het akkoord over migratie dat is gesloten door de leiders van de Europese Unie in Brussel.

,,Ik ben tevreden en trots op de resultaten van onze regering in Brussel", zei Salvini in een verklaring. ,,Eindelijk is Europa genoodzaakt om over een Italiaans voorstel te discussiëren... (en) ten slotte is Italië niet langer geïsoleerd en is het teruggekeerd als een hoofdrolspeler".

Eerder vrijdag had Salvini een lauwere reactie op de overeenkomst gegeven. Hij zei dat Italië ,,concrete verplichtingen" wilde zien en dat zijn land het meeste, maar lang niet alles, had gekregen van wat het wilde.

Donderdag had de Italiaanse premier Giuseppe Conte geweigerd een tekst over veiligheid en handel goed te keuren. Andere leiders moesten eerst beloven Italië te zullen helpen bij het in goede banen leiden van de migratiestroom op de Middellandse Zee.

Terug naar boven