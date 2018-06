EU-leiders vastberaden tegen protectionisme VS

vrijdag 29 juni 2018 , 16:37

gewijzigd

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Unie moet reageren op alle protectionistische maatregelen die landen nemen om hun markt af te schermen. De EU-regeringsleiders bekrachtigden op hun top in Brussel de hogere importtarieven voor een reeks Amerikaanse producten in reactie op de heffingen die de regering-Trump heeft ingesteld op staal en aluminium.

De EU vindt de heffingen van de bondgenoot niet te rechtvaardigen en heeft een bezwaarprocedure bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangespannen. Escalatie dreigt, aangezien Trump dreigt met hogere invoertarieven voor Europese auto’s en auto-onderdelen. Als dat gebeurt, zal de EU naar verwachting weer terugslaan.

De gesprekken tussen Brussel en Washington liggen momenteel stil. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker reist eind juli naar de Verenigde Staten om met de president te praten over de verstoorde handelsrelatie en het Europese standpunt te presenteren. De Luxemburger zei de Amerikaanse regering ervan te verdenken verdeling te willen zaaien tussen de EU-landen. ,,We moeten laten zien dat we bestaan en eensgezind zijn’’, aldus Juncker. Het conflict moet niet worden gedramatiseerd, vervolgde hij. ,,Het is niet zeker dat we slagen, maar we zullen het proberen.''

Het op WTO-regels gebaseerde internationale handelssysteem moet behouden blijven en worden versterkt, aldus de leiders. Zij gaven de Europese Commissie de opdracht voorstellen uit te werken om het functioneren van (het toezicht van) de WTO te verbeteren.

