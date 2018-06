Stagnatie rond brexit stoort EU-leiders

vrijdag 29 juni 2018 , 14:07

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - Het gebrek aan substantiële vooruitgang in de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de EU baart de 27 overige regeringsleiders zorgen. Een oplossing voor de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland is nog altijd niet binnen bereik. Bovendien is nog altijd onduidelijk hoe de Britten de toekomstige relatie willen vormgeven.

Alle lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden moeten zich voorbereiden op alle uitkomsten, schrijven de regeringsleiders in hun conclusies nadat ze waren bijgepraat door hun onderhandelaar Michel Barnier . De Fransman ziet wel enige vooruitgang, maar sprak ook van ,,enorme’’ verschillen van inzicht. ,,Er is niet veel tijd meer.’’

Barnier hoopt op een ,,werkbaar’’ voorstel van de Britse premier Theresa May . Die had donderdagavond tijdens het diner herhaald een deal te willen die ,,werkt voor het Verenigd Koninkrijk en onze Europese partners’’. May zei binnenkort met een zogenoemd whitepaper te komen. ,,Ik wil dat de onderhandelingen daarna versnellen en intensiveren.''

