In Nederland relatief veel doden door kanker

vrijdag 29 juni 2018 , 12:01

Bron: Europese Unie 2014, Europees Parlement

DEN HAAG (ANP ) - Nederland scoort vergeleken met andere Europese landen goed als het gaat om de toegankelijkheid en kwaliteit van medische zorg. Maar het aantal mensen dat overlijdt door kanker is relatief groot. Ook zijn er in ons land relatief veel rokers, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut vergeleek de gezondheid van Nederlanders met die van inwoners van elf 'buurlanden'.

Nederland scoort gemiddeld wat betreft het percentage sterfgevallen door een herseninfarct of hersenbloeding (beroertes). Ook het percentage mensen met overgewicht en het percentage jongeren dat alcohol gebruikt is in ons land niet veel hoger of lager.

Volgens het RIVM komt de gezondheid van de Nederlandse bevolking op hoofdlijnen overeen met die van verschillende buurlanden.

