EU-landen krijgen rekening voor Turkijedeal

vrijdag 29 juni 2018 , 11:57

BRUSSEL (ANP ) - Voor de verlenging van de vluchtelingendeal met Turkije maakt de EU zoals eerder afgesproken 3 miljard euro vrij voor dit en volgend jaar. Uit de EU-begroting komt 2 miljard, de lidstaten moeten 1 miljard ophoesten. Van Nederland wordt een kleine 50 miljoen euro verwacht. Dat geld komt uit de begroting van minister van Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).

De EU en Turkije spraken in maart 2016 af dat alle migranten die aankomen in Griekenland mogen worden teruggestuurd. Voor elke teruggenomen migrant zou Europa een Syrische vluchteling naar de EU laten overkomen. Voor de opvang van de ruim 3,5 miljoen vluchtelingen in Turkije betaalt de unie in ruil 1,5 miljard per jaar.

Onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk wilden eigenlijk dat het hele bedrag uit de EU-begroting zou komen, maar Italië ging daar niet mee akkoord. De regeringsleiders bereikten uiteindelijk overeenstemming op hun top in Brussel .

Het aantal bootmigranten vanuit Turkije is enorm gedaald en wordt door veel leiders als een succes gezien. Premier Mark Rutte ziet de deal met Ankara als een voorbeeld om soortgelijke afspraken te maken met landen in Afrika.

