Vluchtelingenwerk Nederland: EU schuift problemen vluchtelingen af

AMSTERDAM (ANP ) - Europa schuift de verantwoordelijkheid af op anderen om bescherming te bieden aan vluchtelingen in nood, stelt Vluchtelingenwerk Nederland in reactie op het akkoord over migratiecentra in de EU. ,,Zeer teleurstellend dat EU-leiders niet in staat zijn samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen''.

Volgens de organisatie houdt de EU vast aan het sluiten van de grenzen. Ook is geen oplossing voor ,,het gesol'' met asielzoekers op de Middellandse Zee. ,,Het baart ons zorgen dat er binnen de EU geen bereidheid is verantwoordelijkheden te delen en dat het verdelen van asielzoekers op vrijwillige basis blijft'', aldus de vluchtelingenorganisatie.

De belangenbehartiger noemt het ook zorgelijk dat de ,,onmenselijke omstandigheden'' waarin asielzoekers in zogenaamde ‘hotspots’ in Italië en Griekenland worden vastgehouden, niet aan de orde zijn gekomen. ,,In plaats daarvan wil de EU asielzoekers opsluiten in nieuwe gesloten opvangcentra in Zuid-Europa.''

Volgens Vluchtelingenwerk zijn er ,,dringend afspraken'' nodig over het eerlijk verdelen van asielzoekers over de lidstaten. ,,Landen aan de buitengrenzen van Europa worden onevenredig zwaar belast.''

