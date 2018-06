Rutte kaart vrijhandel aan bij bezoek Trump

donderdag 28 juni 2018 , 20:52

EU-TOP/HANDELSOORLOG

BRUSSEL (ANP ) - Op bezoek bij president Trump zal premier Rutte hem duidelijk maken ,,dat vrijhandel leidt tot een grotere koek, tot welvaartsgroei, ook voor de Verenigde Staten.'' De twee ontmoeten elkaar op 2 juli in het Witte Huis.

Daar spreken zij onder meer over de handelsrelatie tussen Nederland en de VS. Rutte zei niet in Washington te komen met een boodschap namens de EU maar zich wel te realiseren dat hij ook een Europese regeringsleider is. Rutte is de eerste EU-leider die bij Tump langsgaat sinds de VS invoerheffingen instelde op staal en aluminium, onder andere uit de EU. Daarop heeft de EU tegenmaatregelen getroffen.

De gesprekken tussen Brussel en Washington liggen momenteel stil. De leiders bekijken of die moeten worden hervat om een ,,spiraal van handelsbelemmeringen’’ te voorkomen, aldus de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Volgens EU-president Donald Tusk moet de unie zich voorbereiden op worstcasescenario’s.

Terug naar boven