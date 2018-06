Italiaanse premier 'gijzelt' EU-top

donderdag 28 juni 2018 , 20:29

EU-TOP/MIGRATIE

BRUSSEL (ANP ) - De Italiaanse premier Guiseppe Conte heeft donderdag op de EU-top in Brussel voor de nodige tegenwerking en consternatie gezorgd. Hij weigert om tussentijds de conclusies van de leiders over onder meer innovatie, veiligheidsbeleid en de MH17 te ondertekenen voordat het onderwerp migratie is besproken. Dat is ongebruikelijk onder regeringsleiders.

Conte wil dat er op de top besluiten worden genomen waardoor Italië wordt ontlast. Veel migranten arriveren daar, en de regels schrijven voor dat het land van aankomst ook het land is dat asielaanvragen moet behandelen. Contes minister van Binnenlandse Zaken, de rechts-populistische Matteo Salvini, heeft al enkele schepen met migranten de toegang tot Italiaanse havens geweigerd.

De gebruikelijke persconferentie van EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Juncker na de eerste werksessie is door de weigering van Conte uitgesteld tot vrijdag, laat Tusks woordvoerder weten. De discussie over migratie duurt naar verwachting tot ver na middernacht.

Terug naar boven