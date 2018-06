'Digitaks' krijgt impuls op EU-top

donderdag 28 juni 2018 , 20:20

EU-TOP

BRUSSEL (ANP ) - De EU-leiders willen vooruit met een ‘digitaks’. Een omzetbelasting voor internetbedrijven die in de EU actief zijn moet een einde maken aan belastingontwijking door online-ondernemingen. De ministers van Financiën moeten er dan ook harder aan trekken om wetgeving op EU-niveau te krijgen, bepaalden ze op een top in Brussel.

Onderhandelingen verlopen moeilijk omdat vooral Nederland, Ierland en Luxemburg niet veel voelen voor de invoering van een tijdelijke omzetbelasting. ,,Nederland ziet voor- en nadelen bij die belasting'', aldus premier Rutte na afloop van de eerste werksessie. ,,We pakken dit liever op wereldwijd niveau aan. Maar we willen het verder denken hierover niet blokkeren.''

Volgens internationale regels betalen multinationals belasting over de winst in het land waar ze ‘met steen en mortel’ aanwezig zijn. Techreuzen als Amazon en Apple zijn nu gevestigd in fiscaal aantrekkelijke landen als Ierland en Luxemburg terwijl ze enorme omzetten draaien in andere lidstaten. Die lopen door de vestigingsregel belastinginkomsten mis.

