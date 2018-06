EU en VN bespreken opvangcentra buiten Europa

donderdag 28 juni 2018 , 18:29

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - Het plan om migranten die op zee worden opgepikt over te brengen naar opvangcentra buiten Europa kan verder worden uitgewerkt in samenwerking met de VN. Voorwaarde is dat de regeringsleiders daar groen licht voor geven. EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei op de EU-top in Brussel dat ze rond deze ,,ontschepingsplatforms’’ samenwerkt met de VN-organisaties UNHCR (vluchtelingen) en IOM (migratie).

De Italiaanse en de topmannen van beide organisaties werken aan een ,,duurzaam raamwerk'' waarbij de mensenrechten en het internationaal recht vooropstaan. Het concept heeft steun van veel regeringsleiders, maar is nog niet erg concreet. Zo zijn er nog geen landen in Afrika die interesse hebben getoond. Premier Mark Rutte zei mogelijkheden te zien om deals te sluiten zoals met Turkije . ,,Dat moet snel praktisch worden vormgegeven.’’

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vroeg om ,,enige terughoudendheid. Wij kunnen hier in Brussel niet beslissen voor Noord-Afrikaanse landen. We werken eraan, maar we moeten niet de indruk wekken dat sprake zou zijn van neokolonialisme.’’ Ook de Duitse bondskanselier Merkel zei dat ,,we eerst met die landen moeten praten''.

