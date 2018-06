501 Nederlandse 18-jarigen gratis op EU-reis

donderdag 28 juni 2018 , 14:11

BRUSSEL (ANP ) - 501 achttienjarige Nederlanders hebben verheugend nieuws uit Brussel ontvangen: ze mogen deze zomer gratis door de EU reizen. De Europese Commissie heeft ze geselecteerd voor het zogenoemde DiscoverEU-programma. Volgens EU-bronnen hadden 9883 Nederlandse jongens en meisjes zich aangemeld.

EU-commissaris Tibor Navracsics (jeugd en cultuur) is ,,verrukt'' over de belangstelling voor het initiatief, waarvoor de inschrijving op 26 juni sloot. Uit de hele EU kwamen meer dan 100.000 aanvragen binnen voor 15.000 gratis reizen, volgens een bepaalde sleutel verdeeld over de 28 lidstaten. De deelnemers moesten wel vragen beantwoorden over onder meer de Europese verkiezingen volgend jaar en een reisschema indienen.

De commissie hoopt met DiscoverEU ,,meer besef van de diversiteit in Europa en Europese identiteit'' te wekken, terwijl de deelnemers onderweg ,,genieten van de culturele rijkdom in de lidstaten en nieuwe vrienden maken''. De reis mag in uiterlijk dertig dagen naar maximaal vier landen voeren, per trein en soms per bus of boot.

Als de proef succesvol is, wil Brussel jaarlijks 200.000 achttienjarigen op pad sturen.

