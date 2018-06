Lifeline kon pas in Malta aanmeren nu andere EU-landen de migranten overnemen

donderdag 28 juni 2018 , 13:32

Bron: © Liesbeth Weijs

VALLETTA (ANP ) - De kapitein van het schip de Lifeline, van de Duitse hulporganisatie Mission-Lifeline, is donderdag voor de tweede keer door de Maltese politie verhoord. Kapitein Claus-Peter Reisch mocht zijn boot, na dagen in slecht weer op de Middellandse Zee te hebben gedobberd, woensdagavond toch in Malta aanleggen. Hij had circa 230 migranten aan boord. Kort daarna werd Reisch al door de politie ondervraagd.

Het onderzoek richt zich op de vraag waarom de bemanning van de Lifeline de bij Libië opgepikte migranten niet heeft overgedragen aan de Libische kustwacht, zoals de autoriteiten eisten. Daarnaast is de vraag gerezen waarom de Lifeline een Nederlandse vlag uithangt, terwijl de boot officieel niet onder die vlag vaart. Het schip staat volgens de Nederlandse autoriteiten niet in het daarvoor bestemde kadaster geregistreerd. Het schip ligt volgens plaatselijke media aan de ketting.

De Maltese premier Joseph Muscat wilde de Lifeline niet laten aanmeren, zonder eerst garanties van andere Europese landen te krijgen, dat die migranten opnemen. Naast Malta beloofden zeven EU -landen, inclusief Nederland, dat te doen. Noorwegen (geen EU-lid) heeft dat donderdag ook gedaan, meldde The Times of Malta.

Muscat verweet woensdag kapitein Reisch alle problemen met de boot en met de opvarenden te hebben veroorzaakt omdat hij voor de kust van Libië ,,wettige instructies'' heeft genegeerd om de migranten over te dragen. Hulporganisaties zoals Mission-Lifeline hebben in regeringskringen in Italië en Malta een slechte naam. Ze worden gezien als organisaties die mensensmokkel op zijn minst aanmoedigen.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven