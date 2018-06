Merkel: migratievraagstuk kan lot EU bepalen

donderdag 28 juni 2018 , 12:14

BERLIJN (ANP /DPA ) - De onenigheid over asielpolitiek kan het lot en de eenheid van de Europese Unie bepalen. Daarvoor waarschuwde de Duitse bondskanselier Angel Merkel in de Bondsdag, vlak voor de Europese top van donderdag en vrijdag in Brussel. De onenigheid verdeelt niet alleen de EU, maar ook de christendemocratische partij van Merkel zelf.

De Beierse vleugel van de christendemocraten (CSU) onder leiding van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft geëist dat Merkel na de top een strengere Europese aanpak van migranten kan presenteren. Anders zou de Bondsrepubliek aan haar grenzen kansloze migranten meteen gaan weren. Seehofer was zelf afwezig in de Bondsdag toen Merkel haar rede afstak.

Merkel zei dat het niet waarschijnlijk is dat zijn wens op de top in Brussel waarheid wordt. Merkel erkende dat de EU-lidstaten op dit moment nog niet bereid zijn tot één gezamenlijk asielbeleid te komen.

