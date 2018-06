Nederland helpt Malta voor opvang Lifeline

woensdag 27 juni 2018 , 19:27

DEN HAAG (ANP ) - Nederland neemt maximaal twintig erkende vluchtelingen over van Malta, om dat land in staat te stellen de opvarenden van de Lifeline op te vangen. Dat hulpschip zocht al dagen naarstig naar een haven, met 224 migranten aan boord. Die mogen nu in Malta ontschepen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het om een eenmalige geste gaat, uit humanitaire overwegingen.

Ook België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal schieten Malta te hulp. Ze doen dat ,,op dringend verzoek'' van die medelidstaat van de Europese Unie , stelt het ministerie. Maar staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie) wil geen opvarenden van de Lifeline zelf opvangen, omdat ,,mensensmokkel niet kan en mag lonen''. Daarom neemt Nederland al eerder gearriveerde mensen van Malta over die als vluchteling zijn erkend.

De Lifeline dobberde dagenlang rond in afwachting van groen licht om de voor de Libische kust opgepikte migranten af te zetten in een Italiaanse of Maltese haven. Het schip van de Duitse organisatie Mission-Lifeline ,,gaat wat Nederland betreft aan de ketting'' in Malta, laat het ministerie weten. Dat moet voorkomen dat het schip weer uitvaart en opnieuw migranten oppikt die proberen de Middellandse Zee over te steken.

Over een structurele oplossing voor migranten als die op de Lifeline buigen de Europese regeringsleiders zich op de Europese top die donderdag begint, aldus het ministerie. Ook de premier van Malta beklemtoont dat de oplossing voor de Lifeline geen blauwdruk is voor volgende gevallen.

De Maltese premier Joseph Muscat haalde uit naar de bemanning van de Lifeline. Malta gaat onderzoeken of die niet buiten zijn boekje is gegaan.

Om de Lifeline was de afgelopen dagen veel te doen. Omdat het schip de Nederlandse vlag voerde, vond Italië dat Nederland zich maar over hen moest ontfermen. Nederland wees er echter op dat de Lifeline niet officieel onder Nederlandse vlag vaart. Ondertussen dobberde het schip rond in de hitte en raakten veel opvarenden zeeziek.

