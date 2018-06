Nederland vangt tot 20 migranten Lifeline op

woensdag 27 juni 2018 , 15:20

DEN HAAG (ANP ) - Nederland vangt maximaal twintig van de ruim 230 migranten op die sinds vorige week vastzitten op het schip de Lifeline op de Middellandse Zee. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het om een eenmalige geste gaat, uit humanitaire overwegingen.

De premier van Malta liet eerder weten dat Nederland samen met zeven andere Europese landen had beloofd opvarenden van de Lifeline op te nemen. Het schip van de Duitse organisatie Mission-Lifeline heeft zes dagen vrijwel stilgelegen op de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Malta gaf uiteindelijk groen licht.

Behalve Nederland hebben ook België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal en Malta zelf toegezegd opvarenden op te vangen, zei de Maltese premier Joseph Muscat eerder. Duitsland en Frankrijk hadden dat al bevestigd.

Over een structurele oplossing voor migranten als die op de Lifeline buigen de Europese regeringsleiders zich op de Europese top die donderdag begint, aldus het ministerie. Ook Muscat beklemtoont dat de oplossing voor de Lifeline geen blauwdruk is voor volgende gevallen.

Om de Lifeline, die in de hitte ronddobberde in afwachting van een haven waar de voor de Libische kust zee opgepikte migranten welkom waren, was de afgelopen dagen veel te doen. Omdat het schip de Nederlandse vlag voerde, vond Italië dat Nederland zich maar over hen moest ontfermen. Nederland wees er echter op dat de Lifeline niet officieel onder Nederlandse vlag vaart. Ondertussen raakten veel opvarenden zeeziek.

Regeringspartij D66 begroet het besluit instemmend. De PVV spreekt in een reactie van een ,,krankzinnig besluit''. ,,Hoe haalt u het in uw hoofd deze gelukszoekers hier op te vangen?'', vragen Geert Wilders en zijn fractiegenoten Sietse Fritsma en Vicky Maeijer aan het kabinet.

