375 miljoen euro voor EU-solidariteitskorps

BRUSSEL (ANP ) - Het Europese Solidariteitskorps krijgt een eigen budget van ruim 375 miljoen euro tot 2020. Daardoor kunnen duizenden achttien- tot dertigjarigen in een ander EU-land ervaring opdoen met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of natuurbescherming. Dat zijn het Europees Parlement en de lidstaten overeengekomen.

Het Europees Solidariteitskorps, dat in december 2016 werd opgericht, is populair. Bijna 67.000 jongeren hebben zich inmiddels ingeschreven, waaronder 1525 Nederlanders. Duizenden jongeren zijn al aan de slag gegaan, bijvoorbeeld in Midden-Italië om te helpen het cultureel erfgoed te herstellen dat in 2016 door aardbevingen werd getroffen.

De Europese Commissie , waar het idee voor het korps vandaan komt, heeft eerder deze maand voorgesteld het korps de komende jaren uit te bouwen tot minstens 350.000 jongeren. Brussel vraagt de lidstaten daarvoor 1,26 miljard euro op de volgende meerjarenbegroting te reserveren. ,,De EU is gebouwd op solidariteit. Het is een van onze fundamentele waarden die Europese burgers verbindt'', aldus de commissie.

