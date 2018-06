Migrantenboot Lifeline mag naar wateren Malta

woensdag 27 juni 2018 , 11:16

VALLETTA (ANP ) - De omstreden boot Lifeline van de Duitse organisatie Mission-Lifeline heeft woensdag toestemming gekregen tijdens het slechte weer beschutting te zoeken in de territoriale wateren van Malta. Het schip ligt al vijf dagen in de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Aan boord zijn circa 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten die voor een groot deel zeeziek zijn geworden door het slechte weer.

The Times of Malta berichtte dat onder de opvarenden zeventig minderjarigen zijn die zonder familieleden op weg naar Europa zijn. Dinsdag was er sprake van dat Malta de boot zou toelaten en de migranten onder meer naar Frankrijk, Spanje en Italië zouden kunnen. Maar kennelijk is er geen akkoord bereikt waar de migranten in Europa heen moeten en weigert Malta daarom nog het schip aan te laten leggen.

