Tsjechische communisten weer in machtspositie met nieuwe regering

woensdag 27 juni 2018 , 10:06

PRAAG (ANP /RTR ) - Tsjechië heeft woensdag een nieuwe regering gekregen die geen meerderheid heeft in de tweehonderd zetels tellende Tsjechische Tweede Kamer. De nieuwe premier Andrej Babis gaat voor gedoogsteun aankloppen bij de communisten. Die krijgen hiermee voor het eerst een vinger in de pap sinds de communistische dictatuur eind 1989 ineenstortte in toenmalig Tsjechoslowakije.

Babis leidt een partij (ANO) die zich afzet tegen de gevestigde orde, maar wel voor goede relaties met onder meer de EU en de NAVO is. Babis' regering heeft inclusief de vijftien zetels van zijn sociaaldemocratische coalitiepartners 93 zetels. De communisten hebben er vijftien. Zij lijken Babis best te willen steunen, maar ze hebben ook eisen, zoals het verminderen van de bijdragen aan de NAVO. De partij van de Tsjechische communisten, de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM), komt zaterdag bijeen om een standpunt in te nemen.

Terug naar boven