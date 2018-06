Europees octrooibureau opent nieuw kantoor in Rijswijk

woensdag 27 juni 2018 , 4:00

RIJSWIJK (ANP ) - In het bijzijn van koning Willem-Alexander wordt woensdag het nieuwe kantoor van het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk geopend. Het enorme gebouw is een ontwerp van architecten Jean Nouvel en Diederik Dam en is 107 meter hoog en 156 meter lang.

De stalen constructie met glazen gevels en hangende tuinen kostte 205 miljoen euro. Bij de bouw, die in 2014 begon, stond duurzaamheid centraal. Zo komt de energie van zonnepanelen en vangt het gebouw regenwater op. Daarmee wordt het spoelwater van de toiletten aangevuld en de 2300 vierkante meter aan plantenbakken bewaterd.

Bij het EOB worden octrooirechten vastgelegd. Het is de grootste internationale instelling in Nederland en op de Europese Commissie na de grootste organisatie van Europa. Op het kantoor in Rijswijk werken 2700 mensen.

De koning wordt ontvangen door de president van het EOB, de Fransman Benoît Battistelli, die per 1 juli vertrekt. De Portugees António Campinos volgt hem op.

Het oude pand, dat naast het nieuwe in de Plaspoelpolder staat, wordt gesloopt. 90 procent van de bouwmaterialen wordt hergebruikt.

