Frankrijk wil deel Lifeline-migranten opvangen

dinsdag 26 juni 2018 , 20:07

MIGRATIE

PARIJS (ANP ) - Frankrijk is bereid een deel van de migranten van het schip Lifeline op te vangen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag gezegd op een persconferentie in het Vaticaan. Hij had daar een ontmoeting met paus Franciscus, meldde de Franse zender BFMTV.

,,Frankrijk zal een van de EU-landen zijn die een deel van de migranten gaat opnemen die nu op de Lifeline zitten'', zei Macron. ,,Dat gebeurt nadat de Lifeline in een Europese haven is gearriveerd.''

Het schip Lifeline van de Duitse organisatie Mission-Lifeline, ligt met circa 230 opgepikte migranten aan boord in de Middellandse Zee. Eerder weigerden Italië en Malta het schip toe te laten. Inmiddels zou Malta toch bereid zijn het schip te laten aanmeren, maar dat heeft de regering van het land nog niet officieel bevestigd.

Ook de Duitse steden Kiel en Berlijn hebben laten weten dat een deel van de opvarenden van de Lifeline welkom is.

