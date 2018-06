EU zet deur op kier voor Tirana en Skopje

dinsdag 26 juni 2018 , 20:06

Bron: Kolja21 - WikiMedia

LUXEMBURG (ANP ) - Macedonië en Albanië krijgen nog geen groen licht om gesprekken over toetreding tot de EU te beginnen. Wel hebben de 28 lidstaten een pad uitgezet waardoor over een jaar een positief besluit zou kunnen vallen. De onderhandelingen zouden op zijn vroegst eind 2019 kunnen starten.

De twee Balkanlanden moeten dan wel forse hervormingen op het gebied van onder meer corruptie- en misdaadbestrijding en de rechtspraak hebben doorgevoerd. ,,Een duidelijk perspectief richting een Europese toekomst’’, aldus Bulgarije, dat het langdurige overleg van de EU-ministers in Luxemburg voorzat. Voordat de twee echt lid zijn, zullen echter nog vele jaren verstrijken.

De Tweede Kamer had minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) opgedragen geen goedkeuring te geven aan het voorstel van de Europese Commissie om de toetredingsonderhandelingen met beide kandidaat-lidstaten te beginnen. ,,We hebben afgesproken volgend jaar eerst een nieuwe voortgangsrapportage van de Commissie af te wachten'', reageerde Blok. ,,Pas bij vaststelling van voldoende voortgang is de start van de onderhandelingen mogelijk. Dat is strikt en fair.''

Ondanks druk van landen als Duitsland en Oostenrijk waren Nederland, Frankrijk en Denemarken niet over te halen de twee Balkanlanden nu al het voordeel van de twijfel te geven. Blok erkende wel dat de twee landen vrij recent belangrijke vooruitgang hebben geboekt op het vlak van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie, maar vindt dat ze eerst ,,uithoudingsvermogen’’ moeten tonen. ,,Ik hoop dat het op een dag mogelijk is.’’

Frankrijk vindt dat de EU eerst zijn zaakjes intern op orde moet krijgen voordat er landen bijkomen. Brussel en de talrijke andere voorstanders in de EU wijzen op het belang van de stabiliteit in de regio, mede uit vrees voor toenemende invloed van landen als Rusland, Turkije en China. Met Servië en Montenegro lopen al enkele jaren gesprekken, maar die verlopen moeizaam.

