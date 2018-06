Rutte: afspraken migratie gaan geld kosten

dinsdag 26 juni 2018 , 19:42

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP ) - Het maken van afspraken met landen in bijvoorbeeld Afrika om de migratie in te dammen, gaat geld kosten. Daarover liet premier Mark Rutte geen twijfel bestaan in een debat met de Tweede Kamer.

De premier wees op de afspraken die een paar jaar geleden met Turkije zijn gemaakt over de opvang van (Syrische) vluchtelingen daar. Daarmee moet worden voorkomen dat ze naar Europa komen. Die afspraken kosten twee keer 3 miljard euro. ,,En dat is nog niet eens eeuwig, het is voor een aantal jaren", aldus Rutte.

In de Europese Unie wordt nu voorgesteld om vergelijkbare afspraken te maken met andere landen in de regio, bijvoorbeeld met Libië. Het is een van de hete hangijzers op de Europese top eind deze week in Brussel.

Afgelopen zondag was er al een minitop van zestien EU-lidstaten om te proberen de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Want binnen de EU wordt er zeer verschillend gedacht over de aanpak van het probleem.

