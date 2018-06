Onderzoek naar nylonverkoop Solvay aan BASF

dinsdag 26 juni 2018 , 16:15

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de voorgenomen verkoop van de polyamide-activiteiten van het Belgische chemieconcern Solvay aan het Duitse BASF. Brussel vreest dat de transactie de concurrentie verkleint in de bevoorradingsketen van de nylon- en aramideproductie.

EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging): ,,Nylon wordt gebruikt in alledaagse producten als kleding, sportschoenen en kleden. Maar het is ook een belangrijke onderdeel in de industrie, bijvoorbeeld om lichtere motoren te maken en in auto's. Er zijn maar weinig fabrikanten die essentiële grondstoffen leveren voor nylonproducten. We moeten dus onderzoeken of deze transactie niet leidt tot hogere prijzen of minder keuze voor de Europese bedrijven, en uiteindelijk dus de consument.''

Het Belgische chemieconcern verkoopt zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro aan BASF.

