Organisaties pleiten voor een humaan Europees asielbeleid

dinsdag 26 juni 2018 , 13:36

DEN HAAG (ANP ) - Ruim twintig organisaties zijn een campagne begonnen tegen het ,,afsluiten van Europa voor kwetsbare mensen op de vlucht''. Zo bestempelen ze plannen om de migratie vanuit Afrika naar Europa in te perken. Onder meer Amnesty International, Het Nederlandse Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en Vluchtelingenwerk vragen de regering en de Tweede Kamer om ,,een humaan asielbeleid in lijn met het internationale recht''.

Ze voeren hun campagne onder meer online en in krantenadvertenties. De organisaties wilden dinsdagmiddag ook actievoeren op het Plein in Den Haag, maar dat gaat niet door. ,,We hebben geen toestemming gekregen van de gemeente en de politie, omdat er al andere demonstraties zijn. We hadden het vrij laat doorgegeven'', aldus een woordvoerder van Save the Children.

De Tweede Kamer vergadert dinsdag over de Europese top over migratie die voor eind deze week gepland staat. Aan bod komen onder meer voorstellen om migratiedeals te sluiten met landen in Noord-Afrika en asielaanvragen op plekken buiten de Europese Unie af te handelen.

,,Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig”, aldus de organisaties.

