'Koninklijke stap' in brexit-proces

dinsdag 26 juni 2018 , 13:42

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth II heeft ingestemd met wetgeving die het koninkrijk in staat stelt uit de Europese Unie te treden. Het is slechts een formaliteit, maar over de wet is lang gedebatteerd. Parlementsvoorzitter John Bercow heeft dinsdag bekendgemaakt dat de vorstin haar handtekening heeft gezet onder de European Union Withdrawal Act 2018 (Wet Terugtrekking uit de Europese Unie). Conservatieve voorstanders van de brexit juichten en applaudisseerden na Bercows mededeling.

Maar die komt op wéér een dag van sombere voorspellingen over de gevolgen van de brexit. De Britse vereniging van producenten van en handel in auto's en motoren (SMMT) heeft dinsdag naar voren gebracht dat 850.000 banen door de brexit in gevaar zijn. De SMMT wees erop dat investeringen in de Britse auto-industrie dit jaar door de dreiging van de brexit zijn gekelderd. In de eerste helft van vorig jaar werd er nog meer dan 730 miljoen euro in gestopt, dit jaar nog slechts 390 miljoen.

