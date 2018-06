Maatregelen tegen staalinvoer EU op komst

dinsdag 26 juni 2018 , 13:16

BRUSSEL (ANP ) - EU-commissaris Cecilia Malmström (handel) verwacht dat de EU half juli maatregelen moet treffen om de stijgende staalinvoer vanwege de Amerikaanse importheffingen in te dammen. Staalproducenten zoeken naar andere afzetmarkten nu zij 25 procent moeten betalen op hun staalexport naar de VS en 10 procent op aluminium.

Malmström zei dat tijdens de presentatie van het EU-jaarrapport over handels- en investeringsbelemmeringen. Welke soort maatregelen er moeten komen ,,is nog onderwerp van discussie.''

Onderhandelingen tussen de VS en de EU liggen volgens de commissaris momenteel stil. Het is nu aan de Europese regeringsleiders om het verdere beleid uit te stippelen, zei Malmström. Zij bespreken de handelspolitiek donderdag op een top in Brussel.

Vorig jaar hebben Europese bedrijven ter waarde van 4,8 miljard euro meer geëxporteerd dankzij het opheffen van handelsbelemmeringen op tal van producten tussen 2014 en 2016, stelt het rapport. Exporteurs melden sinds 2017 een ,,sterke toename’’ van protectionisme.

