Blok: Balkanlanden nog niet klaar voor EU

dinsdag 26 juni 2018 , 11:56

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP ) - Macedonië en Albanië zijn er nog niet klaar voor om gesprekken over toetreding tot de EU te beginnen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken ) zei dat in Luxemburg voorafgaand aan overleg met zijn EU-ambtgenoten, van wie een ruime meerderheid daar wel voorstander van is.

Frankrijk en Denemarken houden de boot ook af. Duitsland riep Frankrijk en Nederland op de ,,noodzakelijke consensus'' niet in de weg te staan. Wij moeten ons er allemaal van laten overtuigen dat het gaat om een startpunt van een lange en moeilijke weg, en geen eindpunt, aldus de Duitse minister Michael Roth.

,,We kunnen niet negeren dat de twee Balkanlanden pas vrij recent belangrijke vooruitgang hebben geboekt op het vlak van de rechtstaat en de strijd tegen corruptie’’, aldus Blok. ,,Dit zijn extreem belangrijke onderwerpen.'' Het is belangrijk dat ze eerst uithoudingsvermogen hebben getoond, aldus de minister. ,,Ik hoop dat het op een dag mogelijk is.’’

De Europese Commissie stelde in april voor de toetredingsonderhandelingen met beide kandidaat-lidstaten te beginnen. Ze hebben daarvoor volgens Brussel voldoende vooruitgang geboekt, hoewel er nog een lange weg te gaan is, onder meer rond corruptie- en misdaadbestrijding.

Terug naar boven