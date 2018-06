Boot met migranten mogelijk naar Malta

dinsdag 26 juni 2018 , 10:11

Bron: Copyright Frontex

VALETTA (ANP ) - Het schip Lifeline van de Duitse organisatie Mission-Lifeline, dat met circa 230 opgepikte migranten aan boord in de Middellandse Zee ligt, zou mogelijk toch kunnen aanleggen in Malta. De migranten zouden dan van boord mogen, maar moeten vervolgens worden verspreid over verscheidene Europese landen. Een woordvoerder van de Maltese regering heeft dinsdag beklemtoond dat er echter nog niets besloten is, meldde The Times of Malta. Maar volgens Franse regeringskringen is een deal nabij. De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag met de Maltese premier Joseph Muscat over de kwestie gesproken.

De Lifeline mag vooralsnog niet naar Malta of Italië. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini beschuldigt de Mission-Lifeline onder meer van mensensmokkel en van varen met een illegaal vaartuig. De reden was onder meer dat de boot formeel niet onder Nederlandse vlag vaart, maar dat die driekleur wel aan de mast op het achtersteven wappert. De boot zou circa 50 kilometer van de kust van Malta verwijderd zijn.

