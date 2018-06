Rapporteur Sargentini wil sancties tegen Hongarije

dinsdag 26 juni 2018 , 9:05

DEN HAAG (PDC ) - De Europese Unie nam gisteren een eerste stap naar sancties tegen Hongarije. De Commissie voor Openbare Vrijheden van het Europees Parlement stemde voor het nemen van strafmaatregelen tegen het land van Viktor Orban .

Hongarije-Rapporteur Judith Sargentini deed enige maanden onderzoek naar de staat van de democratie in het Oost-Europese land. Ze concludeert dat er sprake is van een systematische bedreiging van de democratie, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.

Vanwege deze situatie stelt de commissie voor om, net als tegen Polen, een zogenaamde artikel 7-procedure te starten. Hiermee kan de EU in het uiterste geval sancties als het ontnemen van stemrecht in Europese besluitvorming opleggen.

Het Europees Parlement stemt in september over deze kwestie, er is een twee derde meerderheid nodig om de ministers op te roepen de procedure te starten.

Bron: Europees Parlement, Trouw 26 juni 2018

