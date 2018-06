Grieks protest tegen naamswijziging Macedonië

maandag 25 juni 2018 , 23:22

ATHENE (ANP /DPA /RTR ) - Enkele honderden Grieken zijn maandag slaags geraakt met de politie toen ze in de stad Thessaloniki een presentatie van de regeringspartij Syriza probeerden te verstoren. Syriza wilde uitleg geven over het akkoord dat Athene heeft bereikt met Macedonië over de naamswijziging van de voormalige Joegoslavische republiek.

Na tientallen jaren overleg werden de twee landen het eens dat Macedonië voortaan Republiek Noord-Macedonië gaat heten. In beide landen kwam kritiek op de overeenkomst. Nationalistische Macedoniërs wilden de oude naam niet opgeven. Ook veel Grieken reageerden verontwaardigd. Griekenland heeft zelf een historische regio Macedonië die heet.

In Thessaloniki riepen betogers maandagavond nationalistische en rechts-extremistische leuzen. Ze noemden premier Alexis Tsipras een ,,verrader'' en zeiden dat Macedonië Grieks is. Ook gooiden de betogers stenen naar de politie. Die gebruikte onder meer traangas om de relschoppers uiteen te drijven.

