In 't Veld legt Franse afluisterwet voor aan mensenrechtenhof

maandag 25 juni 2018 , 18:55

BRUSSEL (ANP ) - Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66 ) gaat een Franse ‘afluisterwet’ voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zij wil hiermee een uitspraak aanvechten van de hoogste Franse rechter. De politica meldt dat die afgelopen week een klacht die ze in 2016 indiende, heeft verworpen.

De Franse inlichtingendienst werkte tussen 2008 en 2015 met een programma waarmee iedereen afgeluisterd kon worden. Een wet om deze volgens In ’t Veld illegale praktijk te legaliseren, bood mensen in Frankrijk met een buitenlands nummer geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Als Europarlementariër gaat zij sinds 2004 elke maand naar Straatsburg voor een parlementssessie. Vanwege de mogelijkheid dat ze zou worden afgeluisterd en haar belgegevens worden opgeslagen, diende ze een klacht in. De rechter stelde volgens In ‘t Veld dat ze zelf had moeten aantonen of ze is afgeluisterd. Bovendien zou een burger dit helemaal niet bij de rechter kunnen aanvechten.

,,Het is natuurlijk bizar dat mensen zelf moet aantonen dat ze wel of niet worden afgeluisterd, dat kunnen ze per definitie niet weten’’, stelt In ’t Veld in een verklaring. ,,Ook is het onaanvaardbaar dat feitelijk het recht op een proces wordt ontzegd. Juist als de overheid zulke vergaande bevoegdheden heeft om de burgers te kunnen bespieden, moet de rechtsbescherming verstevigd worden.”

