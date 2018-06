EX-chef NAVO krijgt niet zo maar visum VS

maandag 25 juni 2018 , 18:02

MADRID (ANP ) - De voormalige chef van de NAVO, de Spanjaard Javier Solana, krijgt niet zomaar een visum voor de Verenigde Staten. De 75-jarige Solana wilde via internet automatisch een reisvisum regelen, maar dat is geweigerd. Hij moet naar de ambassade of een consulaat om dat te regelen.

De reden voor de weigering is een reis naar Iran. Hij maakte die nadat hij de baas bij de NAVO was geweest (1995-1999) als chef van de buitenlandse politiek van de Europese Unie. Hij was in 2015 betrokken bij een internationaal akkoord over de nucleaire activiteiten van dat land. De weigering heeft niets te maken met regels die onder de huidige regering-Trump zijn ingevoerd, berichtte de BBC. Trump trok zich in mei terug uit het internationale akkoord.

