EU-sancties tegen meer Venezolanen

maandag 25 juni 2018 , 16:14

gewijzigd

Bron: © European Union, 2016

LUXEMBURG (ANP ) - De Europese Unie legt sancties op aan elf hooggeplaatste Venezolanen in reactie op de oneerlijke verkiezingen waarbij president Nicolás Maduro vorige maand werd herkozen. Ze worden schuldig geacht aan het ondermijnen van de democratie en aan mensenrechtenschendingen. Hun tegoeden in Europa worden bevroren en ze zijn niet langer welkom in de EU.

In januari trof de EU al zeven politieke en militaire functionarissen uit Venezuela met dezelfde maatregelen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten er maandag bij overleg in Luxemburg elf aan toe te voegen om de druk op het regime op te voeren. De EU verbood in november al het leveren van wapens aan Venezuela en andere goederen die kunnen worden gebruikt voor het onderdrukken van de bevolking.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei na de verkiezingen ook dat die niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen. Veel tegenstanders van Maduro zitten in de gevangenis of zijn gevlucht. Niet alleen ontvluchten veel mensen de misère door naar Colombia te gaan, ook Aruba, Bonaire en Curaçao zijn een bestemming, tot grote zorgen van de Tweede Kamer.

,,Helaas is er nog altijd geen sprake van positieve verandering in Venezuela'', reageerde Blok in Luxemburg. ,,Dit heeft de EU ertoe aangezet om de sanctielijst uit te breiden met personen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en ondermijning van de democratie in Venezuela.”

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven