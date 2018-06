EU bevriest banktegoeden Myanmarezen

maandag 25 juni 2018 , 16:17

LUXEMBURG (ANP ) - Na de recente aanscherping van het wapenembargo tegen Myanmar stelt de Europese Unie nu ook sancties in tegen zeven leden van de (grens)politie vanwege hun betrokkenheid bij ernstige mensenrechtenschendingen in het Aziatische land. Hun banktegoeden in de EU worden bevroren en ze krijgen geen visum meer voor Europa.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat maandag besloten in Luxemburg. Zij hadden in februari opdracht gegeven maatregelen uit te werken vanwege het geweld, de moorden en verkrachtingen door veiligheidstroepen in vooral de deelstaat Rakhine, waaruit meer dan 700.000 Rohingya-moslims zijn gevlucht.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is blij met het besluit. ,,Nederland heeft zich hiervoor altijd hard gemaakt in de EU. Deze sancties moeten de druk op Myanmar opvoeren om een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-bevolking.”

De opperbevelhebber van het leger en andere hooggeplaatste militairen zijn sinds oktober al niet meer welkom in de EU. De samenwerking op militair vlak, waaronder training, werd vorige maand stopgezet. Ook geldt een exportverbod voor niet-militaire goederen die kunnen worden gebruikt om de bevolking te onderdrukken.

