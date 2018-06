Italië vraagt om opvangcentra in Zuid-Libië

maandag 25 juni 2018 , 16:18

ROME/TRIPOLI (ANP /DPA ) - De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini , heeft maandag in Libië voorgesteld in het zuiden van dat land opvangkampen voor vluchtelingen in te richten. Hij zei ook dat hij naar de Europese top op donderdag komt met een Libisch voorstel voor oplossingen voor het migratievraagstuk en dat de Europese leiders zijn uitgenodigd voor een internationale conferentie hierover in september in Tripoli.

Salvini probeerde volgens Italiaanse media zijn gesprekspartners ervan te overtuigen dat het een goed idee zou zijn migranten al in het zuiden van Libië in speciale centra op te vangen. Maar de Libische vicepremier Ahmed Mateeq wil naar eigen zeggen geen opvangcentra voor vluchtelingen op Libisch grondgebied, waar dan ook. Salvini sprak ook met zijn collega uit de internationaal erkende regering van het Noord-Afrikaanse land, Abdulsalam Ashour.

Salvini en zijn rechts-populistische partij de Lega voeren verwoed campagne tegen de stroom migranten die vanuit Afrika naar de kusten van Zuid-Europa gaat. De Lega behoort tot de winnaars van de parlementsverkiezingen begin juni en de Lega behaalde zondag grote overwinningen bij burgemeestersverkiezingen.

De stroom vluchtelingen neemt sinds 2016 af. Maar vorig jaar trokken nog naar schatting meer dan 170.000 mensen de Middellandse Zee over om asiel of werk in Europa te krijgen. Ongeveer 70 procent landde op de Italiaanse kusten.

Salvini betoogt onder meer dat organisaties die zeggen vluchtelingen op zee te redden, feitelijk de stroom migranten aanmoedigen en er profijt van hebben. Hij heeft zijn pijlen onder meer gericht op een schip, de Lifeline, van de Duitse organisatie Mission-Lifeline. Die boot ligt naar verluidt 50 kilometer van de Maltese kust. Italië en Malta weigeren het schip toe te laten. Aan boord zijn circa 230 opgepikte drenkelingen die van de Libische kust richtig Italië waren gegaan.

