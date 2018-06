Het juninummer van De Hofvijver: 'Rutte III niet zo traag'

maandag 25 juni 2018 , 13:23

DEN HAAG (PDC ) - Het beeld dat kabinet-Rutte III weinig onderneemt, wordt door cijfers van PDC niet bevestigd. PDC onderzocht voor nieuwsbrief De Hofvijver hoe actief kabinet-Rutte III is in vergelijking met eerdere kabinetten. Het kabinet blijkt nauwelijks minder actief dan voorgaande kabinetten.

Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra reflecteren in De Hofvijver op de groeiende macht van politieke assistenten. Femke van Esch vergelijkt de Europese speeches van Mark Rutte. Heeft hij echt een ommekeer gemaakt in zijn denken over de EU? Karin van Leeuwen maakt de balans op van het tussenrapport van de commissie-Remkes.

Italië en Spanje hebben een nieuwe regering en dat kan ook voor Europa gevolgen hebben. Oostenrijk is vanaf 1 juli voorzitter van de EU en zet vol in op veiligheid en de banden met haar Oost-Europese buren. Prashant Sabharwal maakt met nog ruim een half jaar tot de brexitdeadline de balans op: premier May is meer dan ooit afhankelijk van de gunst van Europa.

