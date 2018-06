Webreuzen halen onveilig product sneller weg

maandag 25 juni 2018 , 11:26

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP ) - Vier grote internetbedrijven beloven binnen twee dagen na een melding van de autoriteiten onveilige producten uit hun digitale schappen te verwijderen. AliExpress, Amazon, eBay en Rakuten-France hebben daarvoor een code ondertekend met de Europese Commissie . Het gaat om allerlei producten als speelgoed, kleding en elektronica maar niet om levensmiddelen.

Ook kunnen consumenten zelf problemen met hun onlineaankopen melden bij de vier ondernemingen. Ze beloven daar binnen vijf dagen op te reageren.

Er is nu alleen een EU -richtlijn die gebiedt dat gevaarlijke spullen ‘snel en efficiënt’ uit het assortiment moeten worden gehaald zonder tijdslimiet. Autoriteiten uit 31 landen wisselen via een Europees waarschuwingssysteem informatie uit over onveilige producten. De meldingen betreffen steeds vaker producten uit webwinkels.

EU-commissaris Vera Jourová , (consumentenzaken): ,,Steeds meer mensen in de EU kopen online. Dat moet in de webwinkel net zo veilig zijn als in de traditionele winkel. Ik roep andere online-marktplaatsen op zich bij dit initiatief aan te sluiten.’’

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven