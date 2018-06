1000 migranten in gevaar voor Libische kust

zondag 24 juni 2018 , 22:57

ROME/TRIPOLIS (ANP /DPA ) - Ongeveer duizend migranten zijn voor de kust van Libië in moeilijkheden geraakt. De boten waarop zij de oversteek probeerden te maken naar Europa kregen problemen. De Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms, die met een schip in de buurt was, verklaarde dat Italië haar heeft gelast geen reddingsoperatie uit te voeren.

In plaats daarvan moest de Libische kustwacht de mensen oppikken en terugbrengen naar waar ze vandaan kwamen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bedankte de Libische autoriteiten zondagavond voor het ,,redden'' van 820 migranten en voor het voorkomen van onrechtmatige daden door particuliere hulporganisaties (ngo's).

Vluchtelingen en gelukszoekers lopen volgens mensenrechtenorganisaties in Libië gevaar te worden gefolterd, verkracht of mishandeld. Salvini noemt de ngo's ,,gulzige'' clubs en heeft al verscheidene reddingsvaartuigen de toegang tot Italiaanse havens ontzegd.

