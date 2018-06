Servische president feliciteert Erdogan

zondag 24 juni 2018 , 21:31

TURKIJE

ANKARA (ANP ) - De Servische president Aleksandar Vucic en de Hongaarse leider Victor Orbán hebben de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondagavond als eersten gefeliciteerd met zijn verkiezingszege. Dat heeft het staatspersbureau Anadolu gemeld.

Ze brachten hun gelukwensen over toen ongeveer 95 procent van de stemmen was geteld. Erdogan kon volgens de regeringsgetrouwe Turkse media op dat moment rekenen op 52,8 procent. De oppositie trekt dat ernstig in twijfel op grond van eigen gegevens.

