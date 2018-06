Positieve geluiden na Europees migratieoverleg

zondag 24 juni 2018 , 19:54

BRUSSEL (ANP ) - Het overleg in Brussel om Europese oplossingen te vinden voor de politieke migratie- en asielproblemen heeft niet geleid tot een doorbraak, maar er klonken na afloop wel positieve geluiden. De zestien aanwezige EU -regeringsleiders werden het erover eens dat lidstaten onderling of in groepjes gaan proberen aankomstlanden als Italië te ontlasten en het gereis van asielzoekers door Europa tegen te gaan.

Er was veel goede wil om vooruit te komen, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel . ,,We zijn het er allemaal over eens dat we de illegale migratie willen terugdringen, onze grenzen willen beschermen en we allemaal verantwoordelijk zijn voor alle onderwerpen.''

Volgens Merkel was er overeenstemming om meer deals met Afrikaanse landen te sluiten om te zorgen dat minder mensen de oversteek naar Europa maken. Ook de regeringsleiders van Spanje, Malta en België spraken zich hoopvol uit.

Mede door de afwezigheid van ‘asielweigerende’ landen als Polen en Hongarije waren de verwachtingen vooraf niet hooggespannen.

