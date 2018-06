Tsjechische president benoemt spoedig kabinet

zondag 24 juni 2018 , 16:25

Bron: © Anton Bussemaker

PRAAG (ANP /RTR ) - De Tsjechische president Milos Zeman heeft zondag gezegd dat hij verwacht op korte termijn het nieuwe kabinet te benoemen, na acht maanden van politieke instabiliteit. Premier Andrej Babis, de leider van centrumpartij ANO, heeft een coalitie gevormd met de sociaaldemocraten. Zeman vertelde in de krant Blesk dat hij maandag de kandidaat-ministers ontmoet, waarna dinsdag of woensdag de regering een feit kan zijn.

De laatste hobbel was de post Buitenlandse Zaken . Zeman wees de linkse genomineerde Miroslav Poche af, omdat deze zich niet genoeg verzet tegen het opnemen van migranten. Het is niet duidelijk of er een acceptabel alternatief is gevonden. Mogelijk wordt de buitenlandminister pas later bekend.

ANO, de winnaar van de verkiezingen in oktober 2017, en de CSSD, de grote verliezer, hebben slechts 93 van de 200 zetels in het parlement. De gedoogsteun moet komen van de pro-Russische communisten. Zij hebben gezegd daartoe eventueel bereid te zijn, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Miljardair Babis kijkt liever naar de EU dan naar Moskou.

Terug naar boven