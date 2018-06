Weinig optimisme bij EU-leiders over migratie

zondag 24 juni 2018 , 15:24

MIGRATIE

BRUSSEL (ANP ) - Onder de EU-leiders is weinig optimisme dat hun overleg in Brussel over migratie een doorbraak oplevert. ,,Vandaag denk ik niet dat er concrete uitkomsten zullen zijn’’, zei premier Rutte bij aankomst. ,,Ik heb hoop, maar ben niet superoptimistisch.’’

Stoppen met moddergooien zou een goed begin zijn, aldus de premier, onder meer verwijzend naar verwijten die Italië aan Frankrijk maakt. ,,Ik hoop dat er na afloop irritaties zijn uitgesproken en er een goede ronde kan worden gehouden, zodat we donderdagavond, als het weer op agenda staat bij de hele Europees Raad, hopelijk tot besluiten kunnen komen.’’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die op het overleg had aangedrongen, zei dat er ook donderdag nog geen oplossing ligt. Zij verwacht meer van afspraken tussen lidstaten onderling. Ruim de helft van de 28 EU-leiders is zondag aanwezig, maar 'asielweigerende' landen als Hongarije en Polen zijn afwezig.

