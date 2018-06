Weinig optimisme bij EU-leiders over migratie

zondag 24 juni 2018 , 15:24

BRUSSEL (ANP ) - Onder de EU-leiders is weinig optimisme dat hun overleg in Brussel over migratie zondag een doorbraak oplevert. ,,Vandaag denk ik niet dat er concrete uitkomsten zullen zijn’’, zei premier Rutte bij aankomst. ,,Ik heb hoop, maar ben niet superoptimistisch.’’

Stoppen met moddergooien zou een goed begin zijn, aldus de premier, onder meer verwijzend naar verwijten die Italië aan Frankrijk maakt over het tegenhouden van migranten bij de grens. ,,Ik hoop dat er na afloop irritaties zijn uitgesproken en er een goede ronde kan worden gehouden, zodat we donderdagavond, als het weer op agenda staat bij de hele Europese Raad, hopelijk tot besluiten kunnen komen.’’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel , die op het overleg had aangedrongen, zei dat er ook donderdag nog geen oplossing ligt. Zij verwacht meer van afspraken tussen lidstaten onderling. Ook de Franse president Macron, die zei dat in de EU een politieke migratiecrisis dreigt, zit op die lijn.

Beiden wezen op de noodzaak migratie over zee naar Europa verder terug te dringen. Ook Rutte vindt het belangrijk dat de druk op de aankomstlanden Italië en Griekenland afneemt. ,,We zijn niet voorbereid op een situatie waarin de aantallen vluchtelingen weer kunnen gaan stijgen.’’

Over een Frans-Spaans plan om detentiekampen voor migranten in de EU in te richten was Rutte niet erg enthousiast. ,,Je zal tegelijkertijd moeten kijken in de regio zelf, zodat die boten niet gaan varen. Mijn hoop, en een klein beetje verwachting, is dat als die druk afneemt, dat je het dan in Europa sneller eens kunt worden over een eerlijke verdeling.'' De Italiaanse premier Guiseppe Conte zei daarover met een nieuw voorstel te komen.

Ruim de helft van de 28 EU-leiders is zondag aanwezig, maar 'asielweigerende' landen als Hongarije en Polen zijn er niet.

