Topoverleg in Brussel over migratie

zondag 24 juni 2018 , 4:00

Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP ) - De leiders van zestien EU -landen, onder wie premier Mark Rutte , komen zondag informeel bijeen in Brussel in een poging oplossingen te vinden voor de migratieproblemen in Europa. Er worden geen besluiten genomen en er is geen afsluitende persconferentie.

Het gereis van asielzoekers door Europa, waarover de Duitse bondskanselier Angela Merkel in eigen land zwaar onder druk staat, is een belangrijk punt. Haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dreigt met grenscontroles als lidstaten waar ze zijn aangekomen en geregistreerd hen niet terugnemen. Een conceptstuk waarin staat dat deze landen hiertoe zullen worden gedwongen en er strenger moet worden gecontroleerd in treinen en bussen is van tafel gehaald na Italiaanse bezwaren.

De regering van Italië, waar veel migranten aankomen, eist juist dat asielzoekers eindelijk eerlijk worden verdeeld over de lidstaten. Het is Rome een doorn in het oog dat het land van aankomst verantwoordelijk is voor asielaanvragen. Zaterdag haalde de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio uit naar de Franse president Emmanuel Macron , die volgens hem de migratieproblemen bagatelliseert. Macron vindt dat er niet zo'n grote crisis is als in 2015.

De leiders van de ‘asielweigerende’ landen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije komen niet omdat er alleen over oplossingen zou worden gesproken die zij al eerder hebben afgewezen.

Alle leiders zijn volgende week wel aanwezig bij een echte EU-top , waar migratie ook een hoofdrol speelt. Er staat veel op het spel. Als lidstaten op eigen houtje grenscontroles gaan invoeren, is het gedaan met het vrije verkeer van personen in Europa.

Het topoverleg zondag in het gebouw van de Europese Commissie begint om 15.00 uur en duurt naar verwachting een uur of vier.

Terug naar boven